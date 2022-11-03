Ефимов: 200 работников предприятий Москвы прошли обучение в «Московской технической школе»
Обучение по направлениям «Технологии связи» и «Аддитивные технологии» прошли почти 200 работников столичных предприятия с 2021 года в «Московской технической школе» («МТШ»), сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
«Обучение по открытой в МТШ образовательной программе «Технологии связи» уже прошли 78 работников столичных предприятий, а по направлению «Аддитивные технологии» – 120 специалистов», – сказал Ефимов.
Вице-мэр напомнил, что Москва продолжает развивать инновационные технологии и запускать высокотехнологичные производства. Открытие в прошлом году МТШ помогает обеспечить компании профессиональными кадрами.
Готовится запуск обучения по еще двум образовательным программам – «Микроэлектроника и фотоника» и «Искусственный интеллект в промышленности». Таким образом, к 2024 году обучение по четырем направлениям пройдут две тысячи человек.
«Учебные планы составляются с учетом рекомендаций и запросов предприятий, нуждающихся в специалистах в различных областях», - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Знания выпускников МТШ позволяют предприятиям увеличить на 20 процентов производительность.
Планируется, что в скором времени в МТШ начнут также готовить специалистов по направлениям «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».
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