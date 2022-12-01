Ефимов: 16 тысяч москвичей получат работу на новых заводах на западе Москвы

Технопарк и пять высокотехнологичных заводов появятся в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский ЗАО города Москвы. Объекты построят согласно программе комплексного развития территорий на месте промзон. Благодаря реализации проекта работу получат около 16 тысяч москвичей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам чиновника, общая площадь новых объектов составит 410 тысяч квадратных метров, суммарный объем вложений в развитие четырех участков составит 98 млрд рублей, а годовое пополнение бюджета благодаря реализации инициативы превысит пять млрд рублей.

Сейчас на предназначенных для застройки участках находятся склады, гаражи, стоянки для спецтехники и автосервисы.

Как сообщил министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в Очаково-Матвеевском на площади около 18 га появится завод, специализирующийся на выпуске пищевой продукции, в Кунцеве на более чем 44 га разместятся различные производства и технопарк площадью более 30 тысяч «квадратов», а в Можайском районе на 21 га могут построить бумажно-целлюлозный и строительный заводы.

Программа комплексного развития — уникальный проект московского правительства, дающий вторую жизнь неэффективно используемым или заброшенным столичным землям. Объемы инвестиций и ожидаемых поступлений в бюджет исчисляются триллионами рублей, а работу на новых объектах получат более полумиллиона москвичей.

