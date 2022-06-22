Ефимов: 150 бывших промзон преобразят в Москве за 15 лет
Территории бывших промышленных зон в столице планируют преобразить в течение ближайших 15 лет в рамках проекта «Индустриальные кварталы», на данный момент в проработке у Москвы находится 150 проектов. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На разных стадиях реализации находятся около 150 проектов КРТ площадью около 2 тысяч га», - сказал он.
По словам Ефимова, новые индустриальные кварталы будут расположены в тех местах, где нет действующих производств, рабочих мест и отсутствует городская инфраструктура. Заммэра также напомнил, что первый договор по комплексному развитию территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» был подписан в 2020 году.
Так, за два года было заключено уже семь соглашений с инвесторами на преобразования заброшенных промышленных зон. При этом региональных операторов определили еще по двум объектам. Ефимов подчеркнул, что всего по проекту построят 35 млн «квадратов» недвижимости, в том числе появится жилье, детские сады, школы, больницы и спортклубы.
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