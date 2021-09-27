Эффект «одного окна». Власти Москвы объяснили рост закупок

С начала года было подписано 198 тысяч контрактов на закупки малого объема, что на 8% больше такого же периода 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, рост связан с тем, что все этапы закупок - от котировочной сессии до подписания акта на Портале поставщиков - полностью переведены в электронный вид.

«Портал поставщиков сегодня работает по принципу «одного окна»: все инструменты, необходимые для участия в закупках – с момента регистрации до исполнения контракта, находятся в удобной и понятной системе. На нем зарегистрировано более 235 поставщиков и интерес к сервису ежегодно растет», - сказал он.

Треть закупок на портале (более 30%) приходится на регионы и цифровизация электронных закупок не только ускорила взаимодействие заказчика и поставщика, но позволила и остальным участникам процесса оперативно получать необходимые сведения и документы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Для удобства региональных заказчиков и поставщиков на портале модернизированы бизнес-процессы в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами, а также реализован функционал личного кабинета.

Заключение контрактов на Портале поставщиков помогает сократить трудозатраты как на стороне поставщика, так и заказчика.

«Именно внедрённые инструменты на Портале поставщиков позволили добиться парадоксального эффекта взаимодействия, когда поставщик и заказчик на протяжении заключения и исполнения контракта могут ни разу не встретиться», - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

