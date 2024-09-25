Двенадцать нежилых помещений выставили на торги в ЦАО Москвы

Столичные власти выставили на аукцион двенадцать нежилых помещений в цокольных этажах и подвалах в ЦАО Москвы. В зависимости от лота заявочные компании завершатся в период с 25 сентября по 11 ноября, заявили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике города Москвы.

Аукционы состоятся с 4 октября по 20 ноября. Победители смогут открыть в помещениях магазины, салоны красоты, пункты выдачи товаров и другие предприятия сферы услуг. Одиннадцать из двенадцати помещений подключены к водоснабжению, канализации и электричеству, одно — только к водоснабжению.

По одному объекту находятся в районах Замоскворечье, Арбат и Мещанский, по два — в районах Басманный и Хамовники, пять — в Пресненском районе. Площадь помещений — от 11,8 до 402 «квадратов». Чтобы принять участие в торгах, следует зарегистрироваться на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись квалифицированной электронной подписью.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, объем продаж городской недвижимости в Москве увеличился за десять лет в 13 раз. На торги выставляются нестационарные торговые объекты, земельные участки, машино-места, коммерческие помещения и здания.

