Две торговые компании из Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
Один из крупнейших в Москве розничных продавцов стройматериалов и лидер столицы по продаже рыбной продукции присоединились к нацпроекту «Производительность труда», сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Торговый дом стройматериалов «Галерея» за полгода участия нацпроекте намерен снизить незавершенное производство, повысить выработку на 30%, уменьшить время от закупки товара до его продажи более чем на 10 часов – с 35,5 часа до 25,8 часа.
А розничная сеть магазинов «Икорный» планирует за полгода нарастить объемы поставок продукции в свои магазины, расширить торговую сеть и развить франшизу. По прогнозам, оптимизация логистики под руководством экспертов Регионального центра компетенций позволит сократить время доставки и увеличить выработку не менее чем на 10%.
Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Требованиям соответствуют около четырех тысяч московских организаций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- СМИ: США отговаривают ОПЕК+ от решения сократить производство нефти
- В Минкультуры заявили, что прокат кинокартин без согласия правообладателей неправомерен
- СМИ: РФ и Саудовская Аравия могут сократить добычу нефти
- Педиатр посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития
- В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине
- В США рассказали, что дает России включение новых регионов
- Стало известно, когда россияне должны вернуть лишнюю пенсию
- Венгрия добилась ограничений на потолок цен на нефть из России
- СМИ: в ЕС согласовали новые санкции в отношении России
- Пентагон: РСЗО США и боеприпасы к ним позволяют Киеву поражать цели в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru