Две торговые компании из Москвы присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Один из крупнейших в Москве розничных продавцов стройматериалов и лидер столицы по продаже рыбной продукции присоединились к нацпроекту «Производительность труда», сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.



Торговый дом стройматериалов «Галерея» за полгода участия нацпроекте намерен снизить незавершенное производство, повысить выработку на 30%, уменьшить время от закупки товара до его продажи более чем на 10 часов – с 35,5 часа до 25,8 часа.



А розничная сеть магазинов «Икорный» планирует за полгода нарастить объемы поставок продукции в свои магазины, расширить торговую сеть и развить франшизу. По прогнозам, оптимизация логистики под руководством экспертов Регионального центра компетенций позволит сократить время доставки и увеличить выработку не менее чем на 10%.



Нацпроект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Требованиям соответствуют около четырех тысяч московских организаций.

