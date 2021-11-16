Два новых производственных комплекса появятся в Москве по инвестиционной программе

Сразу два новых производственных комплекса, которые дадут городу около 700 рабочих мест, появятся на западе и северо-западе столицы. Они будут построены на земельных участках общей площадью почти 3,6 га, их передадут инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Такие решения приняты на заседании градостроительно-земельной комиссии во главе с мэром Москвы.

Об этом сообщил заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты 4 миллиарда рублей. Всего с начала года вынесено уже 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. На участках общей площадью 14,86 га появятся новые производственные объекты, где будут созданы более 2,4 тысячи рабочих мест. Совокупный объем планируемых инвестиций около 12,4 миллиарда рублей.», – рассказал заммэра.

Земельный участок в Митино площадью почти 2,5 га на улице Зенитчиков предоставляется без торгов ООО «Технопарк Пенягино». Инвестор планирует построить высокотехнологичный производственный комплекс общей площадью около 40 тысяч квадратных метров и вложить в проект до двух миллиардов рублей. Здесь создадут благоприятные условия для работы крупных предприятий, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, где смогут комфортно работать 200 сотрудников.

В районе Очаково-Матвеевское земельный участок площадью 1,1 га будет предоставлен ООО «ТУАН» – производственному центру группы компаний «Кофемания».

Там построят производственный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Планируемый объем инвестиций в новый объект, где будут созданы около 500 рабочих мест, составит 2 миллиарда рублей. Комплекс позволит расширить производственные мощности уже действующих предприятий, расположенных в столичных районах Строгино и Крылатское, где выпускается широкий ассортимент пищевой продукции, в том числе, кондитерские и хлебобулочные изделия, кулинария, а также производится обжарка кофейного зерна», – пояснил глава департамента.

