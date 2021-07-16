Два московских предприятия получили льготные займы на 500 млн рублей
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил производителю колбасных изделий и продуктов из мяса «Царицыно» и изготовителю нетканых материалов «Нетканика» льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что предприятия направят средства на закупку сырья и материалов, а также расширят уже существующее производство.
По словам вице-мэра, льготные займы позволяют промышленникам строить планы на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженную процентную ставку – 4%.
«С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 миллионов рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили заемы почти на три миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.
Для предприятия «Царицыно» это будет уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 миллионов рублей компания получила в 2020 году на закупку необходимого сырья.
в 2016 году предприятию был присвоен статус промкомплекса, который дает ряд льгот от Правительства Москвы, например, сниженный налог на прибыль и имущество, сниженную ставку по арендной плате.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что предприятие «Нетканика» предоставленные ему 300 миллионов направит на создание нового производства материалов с высокими барьерными свойствам, что приведет к росту выручки компании на 20%. Реализация проекта также принесет городу дополнительные 240 миллионов рублей в бюджет, а жителям обеспечит около 25 новых рабочих мест.
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