Два молочных комбината Москвы станут полностью углеродно-нейтральными

Москва стала участником пилотного проекта ОЭСР “Территориальный подход в достижении Целей устойчивого развития” и сегодня активно работает над Целями по экологии, сотрудничая в этом направлении с представителями столичных предприятий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Столичные молочные комбинаты – Царицынский и Лианозовский, принадлежащие компании «Вимм-Билль-Данн» (входит в состав PepsiCo) – намерены свести к нулю выбросы CO2 к 2040 году. В соответствии с новой глобальной стратегией PepsiCo Positive (pep+) компания также объявила о постепенном сокращении количества первичного пластика в упаковке продукции. Вместо этого будут использоваться перерабатываемые, компостируемые и биоразлагаемые материалы.

В июне правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве с компанией PepsiCo Россия для достижения целей устойчивого развития (ЦУР).

По словам Владимира Ефимова, Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты уже не первый год реализуют масштабную экологическую программу, соответствующую глобальным принципам устойчивого развития.

«На двух московских заводах за последние пять лет удалось сократить потребление электроэнергии на 10 процентов, сэкономив тем самым около 120 млн кВтЧас, на 18 процентов снизить потребление воды и на 15 процентов – выбросы углекислого газа», – отметил заммэра.

PepsiCo Positive (pep+) продолжает инвестировать в инфраструктуру по сбору и переработке упаковки. В частности, совместно с компанией Tetra Pak за несколько лет планируется достичь кратного увеличения уровня переработки отходов комбинированной картонной упаковки.

Компания анонсировала сокращение на 50% первичного пластика на упаковку продукции к 2030 году (по отношению к 2020-му) и использование 50% переработанного пластика во всем ассортименте.

Подобные экологические инициативы столичных предприятий получают поддержку со стороны города, отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. По его словам, компания «Вимм-Билль-Данн» получила статус промышленного комплекса Москвы, что дает ей налоговые льготы. Помимо этого, предприятию без торгов был предоставлен земельный участок, где оно строит производственные очистные сооружения для Лианозовского молочного комбината.



К концу 2021 года PepsiCo полностью перейдет на закупку энергии из возобновляемых источников – солнечных батарей и гидроэлектростанций, что позволит ей сократить до 30% парниковых выбросов от своих производств.

