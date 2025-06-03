Два крупных помещения выставлены на торги в Можайском районе
Столица выставила на торги два помещения площадью более 300 квадратных метров в Можайском районе. Одно из них имеет свободное назначение, а другое подходит для открытия детского учреждения социальной инфраструктуры. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Для реализации целого ряда бизнес-идей требуются просторные помещения, и на городских торгах можно найти такие объекты в разных районах столицы. Например, в Можайском районе доступны два помещения площадью 345,3 и 365,5 квадратного метра. Первое подойдет для открытия объекта социальной инфраструктуры для детей: образовательного учреждения, специализированного медицинского или реабилитационного центра и других. Второе имеет свободное назначение: победитель торгов сможет обустроить здесь торговый или выставочный зал, образовательный, спортивный, развлекательный центр», — отметил он.
Помещение площадью 345,3 квадратного метра располагается на улице Толбухина и занимает первый и второй этажи жилого дома. Оно подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Второй объект находится на улице Дорогобужской, в подвале дома. Там есть канализация и водоснабжение.
Заявки можно подать до 16 и 24 июня, а торги состоятся на электронной площадке «Росэлторг» 25 июня и 3 июля. Участники должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Имущество города, выставленное на торги, можно увидеть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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