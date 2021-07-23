Два исторических здания Москвы выставят на торги по программе «Рубль за метр»

Город сдаст в аренду два объекта культурного наследия в Таганском районе – каретный сарай «Городской усадьбы Лепехиных» и здание комплекса «Фряновский шерстопрядильной мануфактуры Г.В. и М.В. Залогиных» по программе «Рубль за метр». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Программа действует в столице с 2012 года и позволяет победителям аукционов получить в аренду на 49 лет объекты культурного наследия, которым необходимы реставрационно-восстановительные работы. В течение пяти лет арендаторам предстоит привести их в нормативное состояние, после чего начинает действовать льготная арендная ставка – один рубль за квадратный метр.



«За девять лет работы этой программы на городских торгах реализовано 32 памятника архитектуры, 20 из них уже отреставрированы, на остальных работы ведутся. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», – отметил Ефимов.



Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что стартовый размер годовой арендной платы за часть усадьбы Лепехиных составляет 1,97 миллиона рублей, 11,5 тысяч рублей за квадратный метр. А начальная ставка одного квадратного метра здания главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных равна 12,4 тысячи рублей в год, что составляет 12,5 миллиона за весь объект.

Более подробная информация о выставленных на торги объектах доступна на Едином информационном инвестиционном портале города Москвы – www.investmoscow.ru в разделе «Личный кабинет».

