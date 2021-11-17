Вице-мэр Ефимов рассказал, какая московская продукция востребована в Африке

В январе-августе 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Африки увеличился на 51,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,34 миллиарда долларов. Континент является одним их перспективных для экспортного сотрудничества, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Москва занимает первое место среди регионов России по объёму поставок несырьевой неэнергетической продукции на африканский континент и интерес к столичным товарам постоянно растет. За восемь месяцев этого года экспорт в страны Африки вырос более чем в половину по сравнению с прошлым годом и достиг 1,34 миллиарда долларов», – отметил заместитель мэра.

По его словам, в основном предприятия экспортировали промышленную продукцию: радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы, а также фильтровальное оборудование. Для столицы африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом и по перспективам сопоставим с Азией.

В первую пятёрку главных стран-импортеров продукции столичных компаний в Африке входят Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис.

«Если говорить о продукции агропромышленного комплекса, на которую приходится около 10% экспорта, то здесь перспективными товарами для увеличения объёмов московского экспорта в Африку являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и корма для животных», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Специалисты «Моспрома» помогают столичным компаниям в выходе на африканский рынок. Так, с 15 по 21 ноября 2021 года центр организует коллективный стенд московских компаний на международной многоотраслевой выставке в южноафриканском Дурбане INTRA AFRICAN TRADE FAIR-2021. В ней примут участие 7 московских организаций, среди которых как промышленные экспортёры, так и производители пищевой продукции.

