Доля Москвы в товарообороте Россия-США превысила 55%
Москва продолжает увеличивать товарооборот с Соединёнными Штатами Америки: за первый квартал 2021 года этот показатель стал на 7,7% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и достиг 3,88 млрд долларов. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
США – один из ключевых партнёров России во внешней торговле, и Москве принадлежит существенный вклад в товарообороте.
«Доля Москвы в товарообороте двух стран на протяжении последних трех лет увеличивается: в 2018 году доля была 39,2%, в 2019 году – 47,7%, а в 2020 году – 52%. Если сравнивать первый квартал 2021 года с аналогичным периодом 2020 года, то доля столицы в товарообороте за год выросла с 53,9% до 55,3», - уточнил Ефимов.
За первый квартал этого года Москва, со своей стороны, экспортировала в США продукции на 1,87 млрд долларов.
Экспорт промышленной продукции показал рост на 29,2%, уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Ключевыми товарами промышленного экспорта столицы на американский рынок являются механическое оборудование, продукция для металлургической и электронной промышленности», - сообщил он.
Высоким спросом среди американцев также пользуются столичное мороженое и кондитерские изделия: поставки за рубеж продукции агропромышленного комплекса московский экспорт выросли на 32,3%.
Содействие в экспорте московским компаниям оказывает центр «Моспром»: его эксперты помогают с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, организуют участие московских бизнесменов в международных выставках и бизнес-миссиях.
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