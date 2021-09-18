Число участников программы «Объект образования за рубль» выросло в Москве

Еще один предприниматель выполнил все условия столичной программы «Объект образования за рубль» и перешел на льготную ставку аренды. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве заключено 29 договоров аренды нежилых помещений по программе «Объект образования за рубль». На льготную ставку уже переведены 20 объектов, что позволяет предпринимателям ежегодно экономить на аренде почти 200 миллионов рублей. Сейчас льготную ставку оформил инвестор, открывший в районе Северное Чертаново частный детский сад», – добавил Ефимов.

Общая площадь помещений составляет 967,4 квадратных метра. Программа «Объект образования за рубль» стартовала в столице в 2013 году.

«С инвестором заключен договор аренды на 49 лет по ставке 8,64 миллиона рублей в год. После реализации всех требований программы «Объект образования за рубль», включая проведение ремонтных работ и выполнение условий осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ, инвестор перешел на льготную ставку аренды – один рубль за квадратный метр в год. Размер его годовой арендной платы, исходя из площади арендуемых помещений, составит 967,4 рубля», – сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Помещения, в которых планируют разместить школы, центры образования и детские сады, выставляются на арендных торгах по рыночной цене, однако затем арендодатель может перейти на льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр.

Для этого необходимо оформить лицензию на образовательную деятельность, отремонтировать здание, а также реализовывать общеобразовательные программы, установленные договором аренды. Соответствие условиям нужно подтверждать ежегодно.

