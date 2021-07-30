Число физлиц на портале поставщиков за полгода выросло до 22,4 тысячи

Число физлиц, зарегистрированных на портале поставщиков, за полгода выросло на треть и достигло 22,4 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. С начала этого года с физическими лицами заказчики заключили более 630 контрактов на общую сумму более 70 миллионов рублей. Чтобы стать поставщиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию на портале и иметь усиленную квалифицированную электронную цифровую подпись», – отметил он.

Ефимов уточнил, что средняя сумма контракта с физлицами составила 111,1 тысячи рублей. Чаще всего у этой категории поставщиков приобретают консалтинговые и образовательные услуги, а также услуги в сфере культуры и искусства.

С июля прошлого года на портале поставщиков в отдельную категорию также выделены самозанятые. Они могут выбрать соответствующий налоговый статус и попасть в общий реестр поставщиков, доступный заказчикам. Они могут участвовать в торгах на тех же условиях, что и представители малого и среднего бизнеса, подчеркнули в столичном Департаменте информационных технологий.

При этом данной категории поставщиков важно помнить о существующих ограничениях в годовом доходе: если самозанятый примет участие в закупках, в результате которых получит доход более 2,4 миллиона рублей, то потеряет свой статус.

В свою очередь, глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что всего в качестве поставщиков на портале зарегистрированы 1960 самозанятых.

«С июля прошлого года они заключили почти 550 контрактов на сумму 72 миллиона рублей. Средняя стоимость одного контракта составила около 131 тысячи рублей. Больше всего контрактов с самозанятыми было заключено в декабре 2020 года — на этот месяц пришлось 84 контракта на сумму 14 миллионов рублей», - отметил он.

Самыми востребованными категориями контрактов среди самозанятых стали: реабилитация, трудоустройство и обеспечение персоналом, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, услуги в сфере культуры и искусств.

