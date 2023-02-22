Четыре резидента ОЭЗ «Технополис Москва» открыли свободные таможенные зоны в 2022 году

Четыре компании - резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли свободные таможенные зоны. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.



По его словам, такие предприятия могут получать льготы в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров.



«Всего за три квартала 2022 года объем льгот по уплате таможенных платежей в ОЭЗ “Технополис Москва” составил почти 85 миллионов рублей», - отметил вице-мэр.



Как подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, преференции, которые обеспечивает статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», стали востребованным механизмом господдержки бизнеса.



Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» открыла сразу две зоны таможенного контроля. По словам её гендиректора Ильи Рашкина, благодаря этому нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на оборудование примерно на 30%, а предполагаемая экономия составит почти 150 миллионов рублей.



Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, ввезенная резидентом продукция сначала прибывает на склад временного хранения, в столичной особой экономической зоне, далее проходит фактический контроль Научно-инновационного поста Московской областной таможни, а затем попадает на территорию предприятия, в созданную им на своей площадке зону таможенного контроля.

