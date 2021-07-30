Бывшие московские промзоны превратятся в современные жилые кварталы

В рамках городского проекта «Индустриальные кварталы» на северо-западе Москвы на месте бывших промзон появятся современные общественно-деловые пространства, будет создано около 17,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития территорий бывших промзон в СЗАО составит более 93 га. Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, а также комфортные жилые дома», – рассказал заммэра.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, проекты позволят создать в СЗАО более 26 тысяч квадратных метров производственных площадей, 540 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки и 900 тысяч квадратных метров жилья.

При этом уже известна дата окончания работ по одному из проектов – бывшая промзона «Октябрьское поле» полностью преобразится до конца 2026 года.

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Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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