Бюджет Москвы сохранит социальную направленность, несмотря на пандемию

Бюджет Москвы на будущий год и плановый трёхлетний период примут до 1 января. Продление сроков рассмотрения на месяц поддержала комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике. В среду, 11 ноября городской парламент должен принять это законопроект.

Правительство столицы ранее уже одобрило и внесло в Мосгордуму проект основного финансового закона. Он сформирован, исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на бюджетную систему города. Учитывается также прогноз о быстром восстановлении экономики столицы.

В проекте мэрия заложила рост бюджетных расходов на протяжении всех трех лет, рассказал в эфире НСН министр городского правительства Кирилл Пуртов – глава Департамента экономической политики и развития города Москвы.

«В 2021 году планируется увеличение доходов городского бюджета на 6,5% по сравнению с 2020 годом. Расходы бюджета 2021 года планируются в объёме почти 2,3 триллиона рублей. Это уровень утверждённого закона о бюджете на текущий год. С точки зрения самих расходов проект бюджета на 2021 год является социально ориентированным. Мы сохранили все программы социальной направленности и даже в некоторых случаях расходы на эти программы были увеличены», - отметил руководитель департамента.

По словам Кирилла Пуртова, важнейшая часть расходной части – городские государственные программы развития. На их выполнение будет направлено до 93% бюджета:

«Среди таких программ – развитие образования, здравоохранения, культуры и транспортной системы. Всего расходов по городским программам в проекте бюджета на 2021 год запланировано на 2,9 триллиона рублей».

Проект бюджета обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или 1,8 трлн. рублей. Безусловным приоритетом бюджета на будущий год станет государственная программа развития здравоохранения. Расходы на неё будут увеличены почти на 12%.

Амбициозные планы правительства Москвы после коронавирусного кризиса вынужденно делают бюджет дефицитным. В 2021 году расходы превысят доходы на 510 млрд рублей. В дальнейшем дефицит будет поступательно сокращаться. Для его покрытия московские власти намерены увеличить госдолг и привлечь заемные средства в объеме 396 млрд рублей в 2021 году. Это необходимая мера в условиях восстановления экономики, подчеркнул Кирилл Пуртов.

«Перед нами, конечно, стоял выбор сокращать инвестиционную программу, либо занимать деньги на рынке. Но мы в целом понимаем, что в период перезапуска экономки и восстановительного роста особенно важны дополнительные стимулы. Москва достаточно надёжный заёмщик, и, учитывая, достаточно низкий исторически уровень ключевой ставки в текущий момент, город имеет уникальную возможность привлечь дешёвые денежные средства», - подчеркнул глава Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость городского бюджета. Сейчас государственный долг Москвы находится на минимальном уровне в 30 миллиардов рублей (всего 1,1% от объема доходов бюджета).

Выполнение программ, включенных в проект бюджета столицы на 2021 год и 2022-2023 годы должно стать основой последовательного и устойчивого развития экономики города, восстановления экономического роста и преодоления последствий пандемии коронавируса.



