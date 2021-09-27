Британский бизнес инвестировал в экономику Москвы почти $22 млрд

Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, сообщил замммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва предлагает международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов, а также такие же меры поддержки инвесторов, как и российским компаниям.

«Так, объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Великобритании за девять месяцев вырос в полтора раза – с $12,8 млрд в апреле 2020 года до $21,9 млрд в январе 2021 года», – сообщил Ефимов.

При этом он отметил, что в Москве сегодня работают представительства британских производителей пищевых продуктов, энергетического оборудования, бытовой химии, фармацевтических и табачных компаний, а также консалтинговые и юридические фирмы.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что для взаимодействия с инвесторами используются различные формы государственно-частного партнерства.

«Сегодня объем ГЧП-проектов в Москве превышает 1,1 триллиона рублей. Самыми распространенными формами сотрудничества столицы с бизнесом остаются концессии, контракты жизненного цикла, а также офсетные контракты, гарантирующие компаниям стабильный долгосрочный спрос на продукцию взамен на локализацию производства на территории города», – уточнил Прохоров.

