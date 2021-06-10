Более тысячи рабочих мест создали резиденты технополиса «Москва» в 2020 году

1300 рабочих мест создали в минувшем году резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это более чем в полтора раза превышает показатели 2019 года.

«В ОЭЗ Москвы свыше 80 компаний имеют статус резидента. Всего с 2006 года – за время существования столичной ОЭЗ – резиденты организовали более семи тысяч рабочих мест», - сообщил Ефимов.

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, на их долю приходится более 40% новых рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что на предприятиях московской ОЭЗ разработками, внедрением и производством занимаются более 200 кандидатов и докторов наук, что обеспечивает компаниям высокий технологических уровень и конкурентоспособность.

В 2020 году средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ составила порядка 80 тысяч рублей. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, достойный уровень оплаты труда позволяет привлекать квалифицированные кадры.

Выгодные условия работы обеспечивает статус резидента ОЭЗ. Преференции, которые получают компании, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.



