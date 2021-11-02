Более тысячи контрактов ежедневно заключается на Портале поставщиков Москвы

К концу 2021 года на Портале поставщиков Москвы ожидается десятикратный рост объема закупок – до 70 миллиардов – в сравнении с 2013 годом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря постоянному развитию онлайн-ресурса и совершенствованию сервисов, предлагаемых пользователям, к концу этого года общий объем закупок, совершенных через Портал поставщиков, достигнет не менее 70 млрд рублей. Это в десять раз превышает показатель 2013 года, когда портал только начал свою работу», – рассказал он.

Вице-мэр добавил, что если к концу первого года работы на Портале насчитывалось всего 19,5 тысячи поставщиков, то сегодня их число превышает 240 тысяч, и они представляют все регионы России.

В госзакупках в формате онлайн на Портале поставщиков в каждой котировочной сессии участвуют в среднем семь потенциальных поставщиков, а среднее снижение цены составляет порядка 13%.

В каталоге товаров, работ и услуг, представленных на Портале поставщиков, насчитывается свыше 1,4 миллиона уникальных позиций. Чаще всего заказчики закупают в системе товары информационно-технологического назначения, хозяйственные, канцелярские, строительные и медицинские товары. Среди работ и услуг лидируют техобслуживание и текущий ремонт, ИТ-услуги, строительство, природоохранные работы.

«Высокий уровень востребованности Портала поставщиков напрямую связан с непрерывным развитием функционала платформы. В сутки на портале заключается более 1,1 тысячи контрактов. С этого года весь процесс закупок малого объема, от момента формирования закупки до исполнения контракта, проходит в электронном виде», – отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, с 2018 года город активно привлекает регионы к работе Портала. Сегодня ресурсом пользуются заказчики из 39 субъектов страны. В этом году они уже разместили на площадке закупки на 61,2 миллиарда рублей, что превышает объем потребностей за весь 2020 год.

Одновременно растет и число региональных поставщиков – сегодня они составляют примерно 40 процентов от общего числа предпринимателей, зарегистрированных на Портале. В число регионов-лидеров по количеству поставщиков, кроме Москвы, входят Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

