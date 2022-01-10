Более двух тысяч самостроев демонтировали в Москве в 2021 году

Более двух тысяч самостроев было ликвидировано в Москве в 2021 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 53% из них демонтированы владельцами в добровольном порядке. Общая площадь всех упраздненных объектов составила 546 тысяч квадратных метров.



«76,5% нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе искусственный интеллект, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и другие технологии. Это на 37% превышает показатели 2020 года», - подчеркнул Ефимов.

Заммэра подчеркнул, что работа по выявлению и пресечению объектов незаконного строительства на территории Москвы ведется Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе, мероприятия проводятся во всех административных округах столицы.

Отмечается, что ведомство не только определяет незаконные постройки, но и осуществляет профилактику по возведению самостроев, а также снижает количество правонарушений при использовании объектов недвижимости.



Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский добавил, что с начала 2021 года было выявлено более десяти фактов нарушения требований, которые связаны с возведением или реконструкцией зданий. По его словам, они были пресечены еще во время строительных работ.

