Более 70 машино-мест выставлено на продажу на северо-востоке Москвы
В трех районах на северо-востоке Москвы выставлено на торги 76 машино-мест, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Машино-места пользуются высоким спросом на городских торгах. Желающие смогут купить у города машино-места на подземных паркингах в районах Лосиноостровский, Бабушкинский и Южное Медведково», – пояснил он.
По словам Пуртова, примем заявок в зависимости от лота будет завершен с 1 октября по 18 ноября. Участие в торгах доступно для пользователей, зарегистрированных на электронной торговой площадке «Росэлторг», также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.
Коммерческие объекты выставляются на торги в столице регулярно. По словам мэра города Сергея Собянина, за 2023 год число участников городских торгов выросло на 54% относительно предыдущего года. При этом наибольшим спросом у горожан пользовались машино-места.
С информацией об объектах, выставленных в Москве на торги, можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru