Более 50 машино-мест выставлены на торги на юго-востоке Москвы

В подземном паркинге в районе Некрасовка выставили на продажу 54 машино-места, рассказал глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Машино-места – востребованные лоты на городских торгах. Только за первые шесть месяцев 2024 года жители приобрели у города более 5,8 тысячи парковочных мест в разных районах столицы», – заявил он.



Уточняется, что машино-места расположены в двухуровневом паркинге. Заявочные кампании открытого аукциона будут завершены 14 и 21 октября, итоги торгов намерены подвести 24 и 31 октября. Для участия в них потребуется регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная электронная подпись.



Коммерческие объекты выставляются на торги в столице регулярно. Ознакомиться с информацией о них можно на ивестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Как сообщал мэр города Сергей Собянин, по итогу 2023 года общее число участников подобных торгов возросло на 54% относительно уровня 2022 года. При этом наибольшим спросом пользовались машино-места.

