Более 5 тысяч раз Москвичи воспользовались онлайн-консультациями по имущественным и жилищным вопросам
Пользователи портала mos.ru воспользовались сервисом онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам более 5 тысяч раз с момента запуска услуги. Сервис начал работать с октября прошлого года, с того времени число тех, кто воспользовался консультациями специалистов, значительно выросло, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Если в 2020 году консультацией специалистов воспользовались чуть более 1,6 тысячи раз, то в этом году – уже более 3,4 тысячи. Сейчас проконсультироваться со специалистами через любое удобное устройство можно по 30 темам. Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале», – отметил заммэра.
Консультации можно получить через видеозвонки, их проводят профильные специалисты Департамента городского имущества. Пользовали могут показать им документы, относящиеся к делу. Их нужно заранее отсканировать или сфотографировать, а в ходе консультации загрузить в видеосервис. Ежедневно специалисты дают в среднем 44 онлайн-консультации.
В этом году наиболее актуальным вопросом в виртуальной приемной Департамента городского имущества стал – «Получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий». Он интересовал 433 москвича. На втором месте – вопрос «Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое» (387 запросов). Также часто жители столицы обращались по теме «Жилищные вопросы, не связанные с программами переселения/реновации» (223), сообщал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
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