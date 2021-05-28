Более 5 тысяч раз Москвичи воспользовались онлайн-консультациями по имущественным и жилищным вопросам

Пользователи портала mos.ru воспользовались сервисом онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам более 5 тысяч раз с момента запуска услуги. Сервис начал работать с октября прошлого года, с того времени число тех, кто воспользовался консультациями специалистов, значительно выросло, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если в 2020 году консультацией специалистов воспользовались чуть более 1,6 тысячи раз, то в этом году – уже более 3,4 тысячи. Сейчас проконсультироваться со специалистами через любое удобное устройство можно по 30 темам. Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам полученной консультации, – 4,8 балла по пятибалльной шкале», – отметил заммэра.