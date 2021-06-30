Более 2,5 тысяч машин скорой помощи получили оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва»
Компания «Медплант», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», оснастила в 2020 году свыше 2,5 тысяч машин скорой помощи по всей стране необходимым оборудованием, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это на 67% больше, чем годом ранее.
«Московские производители активно наращивают выпуск медицинских изделий и оборудования. Только за прошлый год объем отгруженных товаров собственного производства компаниями-производителями составил 16,9 миллиардов рублей, это на 28% больше, чем годом ранее», - сказал Ефимов.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в прошлом году благодаря статусу резидента данной компании удалось сэкономить порядка 70 миллионов рублей.
«Эти средства предприятие, в том числе, направило на дальнейшее развитие производства. Компания освоила новое для себя направление – выпуск тренажеров для контроля качества сердечно-легочной реанимации», - рассказал Прохоров.
Со своей стороны, генедиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что в прошлом году «Медплант» смог нарастить объем поставок не только для государственных, но и для частных заказчиков. В итоге выручка компании превысила 1,1 миллиарда рублей, что почти на 70% больше показателей предыдущего года.
Руководитель «Медпланта» Гарегин Мамджян отметил, что в этот непростой период статус резидента ОЭЗ стал серьезной поддержкой для компании. По его словам, пакет льгот на налоги и сниженный налог на прибыль позволили оптимизировать расходы и высвободить больше ресурсов на новые разработки.
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