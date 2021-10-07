Более 170 нестационарных торговых объектов выставлено на торги в Москве

Более 170 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения представлены на Инвестиционном портале Москвы. Предприниматели смогут открыть в них пункты проката, торговые точки, кафе и рестораны. Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, торги на право аренды и размещения таких объектов проводятся регулярно.

«Площадь выставленных 170 с лишним точек во всех округах города составляет от 2,5 до более 400 квадратных метров. Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов, арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет», - уточнил Ефимов.

Больше всего объектов или площадок для их размещения предлагается на юго-западе Москвы — 34. Самый крупный объект расположен на территории парка «Фили», на пересечении улиц Барклая и Новозаводской, его площадь — 413 квадратных метров. Этот НТО предназначен для организации общественного питания, начальная цена на аукционе 1050 рублей за метр в год.

Среди сезонных «зимних» лотов на торгах выставлены около 50 площадок под размещение елочных базаров. Их площадь от 12 до 50 квадратных метров, а начальная цена варьируется от 15 тысяч рублей до 250 тысяч рублей за сезон. Самый большой из объектов площадью 50 квадратных метров и начальной ценой 250 тысяч рублей расположен в сквере на северо-востоке Москвы по адресу улица Бажова, 8. Заявки на участие в торгах п нему можно подать до 15 октября текущего года.

«За девять месяцев 2021 года на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых претендовали почти 1,7 тысячи участников. Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4,4 участника на лот. Общая стоимость аренды НТО по итогам торгов превысила 29,5 миллиона рублей», — рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подробная информация о лотах размещена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Принять участие в торгах можно на сайте Росэлторг.

