Более 100 запатентованных разработок имеют «космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва»

Компании особой экономической зоны «Технополис «Москва», поставляющие свою продукцию для космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из 180 высокотехнологичных предприятий, работающих на территории столичной особой экономической зоны, порядка 15 поставляют свои разработки для комической отрасли», – рассказал он.

Лидерами по числу патентов являются компании «Микрон», у которой около 50 патентов и «Элвис», в активе которой свыше 30 патентов. Обе компании работают в сфере микроэлектроники для космического оборудования. Компания «Ангстрем», также на работающая на рынке микросхем для спутников, имеет шесть патентов и одно ноу-хау, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что производитель радиационно-стойких источников электропитания ГК «Электронинвест» обладает четырьмя патентами, а завод «Протон» - три патента на изобретение.

