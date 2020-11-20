Бизнес в Москве получил льготы на 90 млрд рублей

Льготами, разработанными в правительстве Москвы для поддержки предприятий, предприниматели смогут пользоваться до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Большая часть предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки в Москве нашли отражение в четырех антикризисных пакетах столичных властей, рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его словам, главное, что городские власти слышат бизнес и откликаются на его нужды.

«Налоговые отсрочки, отмены платежей по аренде городского имущества, это порядка 90 миллиардов. Льготные кредиты на 70 миллионов рублей, субсидии 14 видов только городских. На начало сентября было более 3 тысяч заявок на субсидии были поданы и ещё 400 находились на рассмотрении. Самое главное, было сотрудничество и с торгово-промышленной палатой, и с многочисленными общественными организациями, которые объединяют предпринимателей», - сказал Платонов.

«Мы смогли выпустить пакет документов, которые нужны были предпринимателям на получение субсидий. Это в рамках проекта «Документы в порядке». На нашей площадке «Бизнес-маркет» впервые в России организовали онлайн выставки. Всё это, конечно, было при поддержке городских органов власти», - добавил он.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Артём Далевич считает важным, чтобы бизнес сумел должным образом воспользоваться помощью властей.

«За первые недели ноября выдан 81 миллион через субсидии бизнесу по 50 заявкам. Но не только субсидии. С 1 января московский бизнес получил более 17 миллиардов рублей кредитами. Это перевыполнение плана, потому что в национальном проекте по развитию предпринимательства было 14 миллиардов. И это те деньги, которые сейчас идут и на сохранение рабочих мест, и на удержание компаний на плаву», - подчеркнул Далевич.

В свою очередь вице-президент МТПП Сурен Варданян отмечает, что столичные власти ищут всё новые методы оказания помощи бизнесу.

«То есть, не просто выбрали меры поддержки, реализовали их и на этом всё закончилось. Город продолжает искать новые, несмотря на возникающие со временем ограничения. Город работает и работает достаточно эффективно. Нельзя сказать, что всё получается, но совершенно точно нужно сказать, что город делает все максимально возможным образом», - заявил Варданян.

По его оценке, помощь, в первую очередь востребована наиболее пострадавшими в пандемию отраслями. Это те компании, которые были привязаны к массовому общению. Конгрессно-выставочная деятельность, событийный бизнес, рестораторы, отельеры, клубы. Закрытие границ, передвижения сказалось также на транспорте. Пострадали также предприятия и производственного цикла, которые попали под определённые ограничения.

Поддержку в период пандемии получили 46,5 тысячи московских организаций, в которых работает около 800 тысяч человек. Объем оказанной помощи на начало ноября достиг почти 34 миллиардов рублей.



