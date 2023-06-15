Безработица в Москве снизилась до уровня 0,36%
Безработица в Москве на конец мая составила 0,36%, что на 0,03% ниже показателей начала года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
"Несмотря на внешние факторы, в городе во всех сферах рынка труда сохраняется стабильный спрос на специалистов различного профиля – как опытных, так и начинающих", - отметил Ефимов.
По его словам, с начала года количество безработных москвичей снизилось на 6,9%. На сегодняшний день в столице 26,2 тысяч безработных людей. Заммэра отметил стабильность во всех сферах рынка труда. Он уточнил, что в среднем на одного ищущего работу человека приходится порядка 15 предложений от работодателей.
Департамент экономической политики и развития города Москвы сообщил, что количество принятых людей на производство оптики и электроники на 800 человек превысило количество уволенных. В фармацевтике количество нанятых на 600 человек больше количества уволенных. В торговле автотранспортом – превышение составило 900 человек, а в деятельности общественных организаций – тысяча человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru