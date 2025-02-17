Автовладельцы смогут купить на торгах свыше 100 машино-мест в ЗАО
Свыше 100 машино-мест в ЗАО Москвы смогут приобрести автолюбители в ходе торгов. Лоты расположены и в подвальных помещениях жилых домов, и в многоуровневых паркингах. Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, всего доступно 104 парковочных места в районах Солнцево, Можайский и Кунцево. Из них 84 расположено на Боровском шоссе, Производственной, Беловежской и Витебской улицах, еще 20 находятся в жилых домах на улицах Кубинка, Щорса, Молодогвардейская и Ярцевская. Площадь лотов составляет от 12,6 до 29,8 «квадрата».
Аукционы состоятся с 5 марта по 2 апреля, прием заявок закончится с 24 февраля по 21 марта. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Информация о лотах доступна на Инвестиционном портале Москвы. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru