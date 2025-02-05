Автовладельцы могут приобрести 171 машино-место на востоке Москвы
В столице выставили на торги 171 парковочное место в восточном административном округе. Большая часть лотов заинтересует тех, кто живет или работает в районе Гольяново, сообщил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.
По его словам, 125 объектов находятся в многоуровневом паркинге на Щелковском шоссе, еще 46 — на подземных парковках ЖК. Прием заявок завершится с 5 февраля по 7 марта.
Многоуровневый паркинг расположен рядом со станцией метро Щелковская, площадь машиномест — от 11,6 до 37 «квадратов», их стоимость начинается от 421,1 тысячи рублей. Наличие парковочного места помогает защитить автомобиль от осадков, температурных перепадов и коррозии, также отпадает необходимость долго прогревать двигатель.
Торги состоятся в период с 14 февраля по 18 марта. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании
- Хинштейн: ВСУ сбросили бомбу на администрацию Беловского района
- ФСБ: На проукраинские группировки приходится львиная доля компьютерных атак
- Облако с запахом газа накрыло Астрахань из-за запуска установок на местном ГПЗ
- СМИ: В Москве задержали чемпиона России по легкой атлетике Толстихина
- Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире
- Зеленский оказался лишь на четвертой строчке в рейтинге доверия украинцев
- Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
- СМИ: Команда Маска получила доступ к засекреченным документам USAID
- Суд оставил под арестом экс-замминистра обороны Попова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru