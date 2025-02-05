Автовладельцы могут приобрести 171 машино-место на востоке Москвы

В столице выставили на торги 171 парковочное место в восточном административном округе. Большая часть лотов заинтересует тех, кто живет или работает в районе Гольяново, сообщил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, 125 объектов находятся в многоуровневом паркинге на Щелковском шоссе, еще 46 — на подземных парковках ЖК. Прием заявок завершится с 5 февраля по 7 марта.

Многоуровневый паркинг расположен рядом со станцией метро Щелковская, площадь машиномест — от 11,6 до 37 «квадратов», их стоимость начинается от 421,1 тысячи рублей. Наличие парковочного места помогает защитить автомобиль от осадков, температурных перепадов и коррозии, также отпадает необходимость долго прогревать двигатель.

Торги состоятся в период с 14 февраля по 18 марта. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

