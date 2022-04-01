Антикризисный хакатон для предпринимателей и менеджеров компаний пройдет в Москве

Антикризисный хакатон #Прорвемся пройдет 6 апреля в столичном «Москва Сити» для предпринимателей и менеджеров предприятий, бизнесмены на конкретных примерах смогут узнать, как выстоять в условиях санкций и добиться развития своих предприятий.

Отмечается, что организатором хакатона является комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Мероприятие проводится в партнерстве с федеральной программой обучения «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».

Так, хакатон направлен на развитие важных бизнес-компетенций в сообществе московских управленцев. Он также поспособствует поддержанию диалога между представителями бизнеса и власти для коалиционного решения задач по повышению эффективности компаний в условиях глобальных преобразований.

Таким образом, участники хакатона будут объединяться в кросс-отраслевые команды. В ходе четырех раундов они проанализируют реальный кейс крупнейшего московского промышленного предприятия и разработают для него антикризисный план действий. В смоделированной ситуации участники узнают, как правильно и с наибольшей пользой для предприятия использовать меры господдержки бизнеса, а также актуальные инструменты повышения эффективности работы компании.

Как ожидается, в мероприятиях примут участие директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Александр Молодцов, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, а также директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития и руководитель регионального центра компетенций Евгения Гемма.

