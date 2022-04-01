Антикризисный хакатон для предпринимателей и менеджеров компаний пройдет в Москве
Антикризисный хакатон #Прорвемся пройдет 6 апреля в столичном «Москва Сити» для предпринимателей и менеджеров предприятий, бизнесмены на конкретных примерах смогут узнать, как выстоять в условиях санкций и добиться развития своих предприятий.
Отмечается, что организатором хакатона является комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Мероприятие проводится в партнерстве с федеральной программой обучения «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».
Так, хакатон направлен на развитие важных бизнес-компетенций в сообществе московских управленцев. Он также поспособствует поддержанию диалога между представителями бизнеса и власти для коалиционного решения задач по повышению эффективности компаний в условиях глобальных преобразований.
Таким образом, участники хакатона будут объединяться в кросс-отраслевые команды. В ходе четырех раундов они проанализируют реальный кейс крупнейшего московского промышленного предприятия и разработают для него антикризисный план действий. В смоделированной ситуации участники узнают, как правильно и с наибольшей пользой для предприятия использовать меры господдержки бизнеса, а также актуальные инструменты повышения эффективности работы компании.
Как ожидается, в мероприятиях примут участие директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Александр Молодцов, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, а также директор центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития и руководитель регионального центра компетенций Евгения Гемма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- В Кремле допустили возврат к долларам и евро при оплате газа
- Песков ответил раскритиковавшему спецоперацию на Украине Жерару Депардье
- Российские компании смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
- Львова-Белова: Детей-сирот из Донбасса можно передать в российские семьи
- Песков: Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде
- «Гораздо больше понимания». Лавров оценил позицию Украины по Крыму и Донбассу
- СВР: Украина не намерена соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными
- Песков: Весенний призыв не связан с операцией на Украине
- ФСБ задержала десять пособников запрещенной сирийской террористической организации
- Минобороны показало кадры уничтожения комплекса С-300 ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru