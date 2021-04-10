Андрей Бочкарёв: За десять лет в Москве построено и реконструировано 11 электродепо

За это время удалось реконструировать пять старых метродепо и построить шесть новых: «Митино», «Братеево», завершить первый этап депо «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево» и «Руднёво».

По словам Бочкарёва, в ближайшие два года построят еще два электродепо – «Аминьевское» и «Южное».

«К концу 2023 года поезда московского метро будут обслуживать 23 электродепо, при этом три из них будут работать в составе Большой кольцевой линии», - рассказал заммэра.

В планах также реконструкция электродепо «Новогиреево» Калининско-Солнцевской линии, строительство электродепо «Саларьево» («Столбово») Сокольнической линии, а также 2 электродепо для обслуживания Троицкой линии метро и еще двух – для Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий метро.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт первому пусковому комплексу электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии московского метрополитена, которое назвал «большим событием большого завода».



