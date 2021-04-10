Андрей Бочкарёв: За десять лет в Москве построено и реконструировано 11 электродепо
Благодаря действию программы развития Московского метрополитена, с 2011 года в столице построено и реконструировано 11 электродепо. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Строительство новых и реконструкция старых электродепо — важная составляющая программы развития Московского метрополитена. Депо обеспечивают бесперебойную и безопасную работу линий столичной подземки. Всего с 2011 года в Москве построено и реконструировано 11 электродепо», - уточнил Бочкарёв.
За это время удалось реконструировать пять старых метродепо и построить шесть новых: «Митино», «Братеево», завершить первый этап депо «Нижегородское», «Лихоборы», «Солнцево» и «Руднёво».
По словам Бочкарёва, в ближайшие два года построят еще два электродепо – «Аминьевское» и «Южное».
«К концу 2023 года поезда московского метро будут обслуживать 23 электродепо, при этом три из них будут работать в составе Большой кольцевой линии», - рассказал заммэра.
В планах также реконструкция электродепо «Новогиреево» Калининско-Солнцевской линии, строительство электродепо «Саларьево» («Столбово») Сокольнической линии, а также 2 электродепо для обслуживания Троицкой линии метро и еще двух – для Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий метро.
Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт первому пусковому комплексу электродепо «Сокол» Замоскворецкой линии московского метрополитена, которое назвал «большим событием большого завода».
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