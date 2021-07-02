Аналитики опровергли преувеличенные данные о снижении выручки московского общепита
В первые три дня (28-30 июня) после введения пропускной системы QR-кодов выручка московских ресторанов и кафе снизилась на 17,4% по отношению к предыдущему аналогичному периоду, сейчас снижение показателя – не более 24%. Об этом заявили в Аналитическом центре Москвы по результатам обработки оперативных данных контрольно-кассовой техники.
Ранее СМИ со ссылкой на рестораторов сообщали о снижении выручки ресторанов на 80-90% из-за новых ограничений. Аналитики объясняют такие цифры неполнотой данных: опрашивались отдельно взятые рестораторы, общая статистика не учитывалась.
Президент Московской Торгово-Промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов также считает, что данные о существенном снижении преувеличены. По его словам, сеть доставки активно развивается с прошлого года, город предоставил возможность оперативно оформить документацию на возведение летних веранд, да и QR-коды получили уже многие москвичи.
«Все это говорит о том, что московским рестораторам надо продержаться недолгое время, и посещаемость начнет восстанавливаться», - отметил Платонов.
С 28 июня вход в столичные кафе возможен только по QR-кодам, получить которые могут официально переболевшие, вакцинировавшиеся или предоставившие свежий ПЦР-тест. Вместе с тем вход на летние веранды ресторанов пока свободный.
По оценке начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислава Овчинского, на 1 июля в городе работает 1879 летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году. До конца лета показатель может увеличиться ещё на 15%.
«В ходе обследования кафе можно отметить, что заполняемость веранд составляет в среднем около 85% в пиковые часы», - констатировал Овчинский.
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