Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы 2,7 млрд долларов

В столице в формате онлайн-конференции состоялся круглый стол, посвященный сотрудничеству Москвы и США в сфере экономики и инвестиций. Участие в мероприятии приняли представители правительства Москвы, российского и американского бизнеса.

«Москва сегодня – одна из крупнейших городских экономик мира. Одними из значимых инвесторов столицы являются компании из Соединенных Штатов Америки. По последним данным, объем накопленных прямых иностранных инвестиций из этой страны составляет 2,7 млрд долларов. При этом мы наблюдаем системный динамичный рост, за год этот показатель увеличился на 34%», – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в этом году растет и объем экспорта Москвы в США. «Так, за январь-август 2020 года он составил 1,5 млрд долларов США, это почти 7% всего экспорта Москвы, тогда как на аналогичный период прошлого года приходилось 1,1 млрд долларов», – пояснил глава ведомства.

Даже в условиях спада в мировой экономике, связанного с пандемией коронавируса, зарубежный бизнес продолжает вкладывать средства в финансовые, страховые, торговые, промышленные и высокотехнологичные компании столицы.

Американская торговая палата давно и плодотворно сотрудничает с московским правительством, столичными агентствами по привлечению инвестиций, поддержки малого и инновационного предпринимательства (стартапов), торгово-промышленной палатой, и высоко оценивает ту деятельность, которая ведется в Москве по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти используют различные формы государственно-частного партнерства, развивают инновационную инфраструктуру, предлагают госзакупки взамен на инвестиции (офсетные контракты) и преференции – налоговые, финансовые, организационные.

