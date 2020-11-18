40 тысяч поставщиков зарегистрировалось на Портале поставщиков в 2020 году
На интернет-платформе для проведения закупок для государственных и муниципальных нужд «Портал поставщиков» зарегистрировано 200 тысяч поставщиков, почти половина из них – региональные компании и предприниматели, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Мы видим, что за семь лет работы Портал поставщиков приобрел статус общероссийского проекта. В настоящий момент он объединяет поставщиков со всей страны и заказчиков из Москвы и еще 36 регионов. С начала 2020 года на платформе для совершения закупок малого объема зарегистрировалось почти 40 тысяч поставщиков. Всего на Портале сейчас работают уже более 200 тысяч поставщиков, 40% из которых – региональные компании и предприниматели. При этом 90% всех поставщиков – представители малого и среднего бизнеса, доля индивидуальных предпринимателей составляет 14%», – сказал заместитель мэра.
Больше всего на Портале зарегистрировано представителей бизнеса из Москвы и Московской области – 119,1 тысячи и 20,6 тысячи поставщиков соответственно. Также в топ-5 по количеству зарегистрированных поставщиков входят Пермский край – 7,4 тысячи, Санкт-Петербург – 5,9 тысячи и Краснодарский край – 3,4 тысячи поставщиков.
Портал поставщиков – это современная и единая витрина закупок малого объема, позволяющая осуществлять все оперативные закупки в формате электронного магазина: котировочные сессии длятся от 3 до 24 часов, контракты заключаются и актируются в электронном виде с использованием электронной подписи – быстро, дистанционно и без бумажного носителя.
В топе закупок на портале медицинские товары, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, строительные и хозяйственные товары, а также услуги по санитарному содержанию и уборке. Кроме того, портал поставщиков показал себя удобным сервисом для закупок медицинского оборудования и антисептических средств для государственных заказчиков.
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