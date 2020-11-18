Москва подешевела. Опубликован топ-100 самых дорогих мегаполисов

Economist Intelligence Unit (EIU), аналитический отдел британского журнала The Economist, составил рейтинг самых дорогих по уровню жизни городов. Москва в этом году не вошла в топ-100 мегаполисов.



Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира поделили Париж, Цюрих и Гонконг. Ранее в списке лидировал Сингапур — в этом году цены на жизнь в городе-государстве упали из-за оттока рабочих-мигрантов.



Дешевле стала жизнь и в Москве: российская столица потеряла 20 позиций, опустившись на 106 место. Стоимость жизни по сравнению с прошлогодними показателями уменьшилась также в странах Африки, Северной и Южной Америки, Восточной Европы. На Западе жизнь, напротив, стала дороже, что аналитики связывают с укреплением курса евро относительно доллара.

