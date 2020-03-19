Жительница Подмосковья обманула банк на 1 миллиард рублей
Правоохранительные органы задержал жительницу Московской области, обманувшую банк на более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Следствие считает, что 39-летняя женщина создала сеть копаний для работы на рынке камней и драгоценных металлов. В один из московских банков она обратилась за кредитом. Она предоставила в финансовую организацию фиктивные документы, а в качестве обеспечительный мер указала товар, которого фактически не было в обороте — лом и изделия из драгметаллов, сообщает РИА ФАН.
Банку «предпринимательница» причинила ущерб в размере более 1 млрд рублей.
Правоохранительные органы возбудили в отношении женщины уголовное дело. Мошенница в настоящее время находится под домашним арестом.
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