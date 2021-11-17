Жители Дальнего Востока ощутили дефицит топлива
Жители Дальнего Востока и Сибири ощутили дефицит топлива в регионах, сообщают «Известия».
Отмечается, что недостаток бензина возник из-за проблемного экономического положения независимых АЗС, появившегося в результате роста цен в опте. В связи с этим частные заправки вынуждены были работать в убыток.
Сообщается, что они попытались поставить цены на 5-7 рублей выше, чем в крупных компаниях, в связи с чем потребители стали реже их выбирать, что привело к банкротству ряда независимых АЗС. Во многих регионах они составляют большинство.
«Кроме того, независимые сети, которые еще функционируют, не могут покупать товар с запасом из-за трудного финансового положения и отказа банков кредитовать их», - отмечает источник.
Ранее ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо для того, чтобы «создать запас прочности в период повышенного спроса», отмечает RT. Накануне цена зимнего дизеля достигла исторической отметки - 61,528 тысячи рублей за тонну.
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