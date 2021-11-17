Жители Дальнего Востока ощутили дефицит топлива

Жители Дальнего Востока и Сибири ощутили дефицит топлива в регионах, сообщают «Известия».

Отмечается, что недостаток бензина возник из-за проблемного экономического положения независимых АЗС, появившегося в результате роста цен в опте. В связи с этим частные заправки вынуждены были работать в убыток.

Сообщается, что они попытались поставить цены на 5-7 рублей выше, чем в крупных компаниях, в связи с чем потребители стали реже их выбирать, что привело к банкротству ряда независимых АЗС. Во многих регионах они составляют большинство.