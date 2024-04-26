Зеленые облигации Москвы признаны соответствующими стандартам зеленого финансирования

Зеленые облигации Москвы вновь признаны соответствующими принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента, сообщила заместитель мэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По её словам, независимое заключение составило кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Зелеными признаны два выпуска облигаций Москвы: 74-й выпуск объемом 70 миллиардов рублей, который был размещен в 2021 году, и первый выпуск облигаций Москвы для населения объемом два миллиарда рублей, который был реализован в 2023 году», – отметила заместитель мэра.

Она также подчеркнула, что эти выпуски полностью соответствуют требованиям, предъявляемым правительством России к зеленым облигациям в отношении отбора проектов для финансирования, использования и учета средств и раскрытия информации.

По словам Багреевой, получение независимых заключений обеспечивает сохранение зеленых облигаций Москвы в перечне выпусков финансовых инструментов устойчивого развития, который по поручению кабмина РФ ведет государственная корпорация «ВЭБ.РФ».

Средства от реализации облигаций были направлены на проекты, снижающие загрязненность воздуха в столице. В частности, в 2023 году был приобретен 51 электробус российского производства. За счет средств 74-го выпуска большая часть средств пошла на строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метро, а также на закупку 400 электробусов.

«Суммарно проекты обеспечивают сокращение выбросов загрязняющих веществ от личного и общественного автотранспорта почти на тысячу тонн ежегодно, а уменьшение выбросов углекислого газа – на 42 тысячи тонн», – уточнила Багреева.

Она также добавила, что покупателям зеленых облигаций доступна полная информация о расходовании средств, реализации зеленых проектов города и достигнутых эффектах.

