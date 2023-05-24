Зеленые облигации Москвы победили в международном конкурсе «Зеленая Евразия»
Зеленые облигации Москвы оценили на Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия», сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Практика российской столицы признана лучшей в номинации «Зеленое финансирование».
Цель конкурса – найти эффективные климатические практики для государств Евразийского экономического союза. Он был организован Агентством стратегических инициатив и Евразийской экономической комиссией.
В десяти номинациях конкурса рассматривалось около 300 заявок из восьми стран. Все они оценивались по восьми критериям, в том числе «Новизна, уникальность», «Результаты и эффективность» и «Потенциал тиражирования» и др.
Москва была удостоена награды как первый российский регион, выпустивший субфедеральные зеленые облигации, которые дали толчок для развития рынка зеленого финансирования в стране.
Багреева подчеркнула, что инвесторы поверили в этот инструмент, оценив его надежность и ликвидность.
Средства были направлены на закупку 400 электробусов, строительство и реконструкцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена, что позволило по итогам прошлого года обеспечить ежегодное снижение выбросов загрязняющих веществ почти на 600 тонн в год и парниковых газов в городе примерно на 30 тысяч тонн в год.
Столица продолжит практику зеленого финансирования и в конце мая выпустит зеленые облигации для населения. Полученные от их размещения средства будут направлены на покупку электробусов. Преимуществом нового выпуска станет отсутствие рисков потери средств: облигации не обращаются на бирже и поэтому не теряют в цене. Кроме того, граждане могут продать их обратно городу и получить доход за весь период владения. Размещение облигаций состоится на платформе «Финуслуги» Московской биржи.
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