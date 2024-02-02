Завод по производству жилых модулей построят в Новой Москве

Возведение второй очереди роботизированного предприятия по производству жилых модулей в рамках масштабного инвестиционного проекта в Марушкинском (НАО) закончено на 90%. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, завод входит в группу компаний «МонАрх». На строящемся предприятии планируется ежегодно выпускать 500 тысяч квадратных метров модулей. В новом корпусе будут трудиться более 2000 человек. Выход завода на полные мощности ожидается в третьем квартале текущего года, заверил Овчинский.

Первая очередь предприятия уже функционирует на соседнем земельном участке, также предоставленном в рамках масштабного инвестиционного проекта. Здесь 500 человек изготавливают до 100 тысяч квадратных метров изделий в год.

На заводе собираются сверхкрупногабаритные готовые модули квартиры, размер которых достигает 6,5 на 15,5 метра. В них уже проведено водоснабжение, проложена электропроводка и выполнена отделка. После завода их доставляют на строительный объект.

Площадь предоставленного городом земельного участка, на котором расположатся первая и вторая очереди завода, составляет 24,8 га. В этом же поселении на участке площадью 5,8 га появится предприятие по изготовлению стеклопакетов для крупногабаритных модулей и фасадных систем. Его площадь составит 6,4 тысячи «квадратов», а земельный участок под его строительство был выделен в 2023 году.

