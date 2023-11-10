Завод по производству противопожарных устройств в два раза увеличил объемы выпуска

Московский завод «Эколайт» по производству устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) за девять месяцев текущего года на 105% увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Продукция предприятия используется для автоматического предупреждения пожаров, которые вызваны дуговым пробоем в неисправной электропроводке. Они мгновенно отключают сеть в электроустановках, защищая здания и помещения от возгорания.

Овчинский добавил, что производственные площади завода занимают более 2000 «квадратов».

Согласно постановлению правительства России, применение УЗДП станет обязательным при проектировании социально значимых объектов (школ, общежитий, хостелов, детсадов, домов престарелых) с 2024 года.

Руководитель учебного центра предприятия Сергей Буланенко назвал УЗДП флагманским продуктом. Он добавил, что завод «Эколайт» первым в России разработал УЗДП собственной конструкции и наладил серийный выпуск. Производственные мощности расположены в Москве и Подмосковье, большая часть комплектующих также производится в России, отметил Буланенко.

Москва – город с развитым производством. Здесь функционируют более 4000 промышленных площадок, на них работают свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий и около 100 малых заводов. Кроме того, город создает комфортные условия для бизнеса.

