«Завод Москабель» увеличил выработку на 20%

Столичный «Завод Москабель» благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» за первые шесть месяцев увеличил выработку на пилотном потоке на 20 %. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По её словам, при помощи инструментов бережливого производства завод смог сократить время переналадки и увеличить скорость заправки оборудования, что привело к увеличению эффективности его работы.

«Если в марте этот показатель был всего 58%, то сейчас уже достиг 75%», - отметила Мария Багреева.

Она также подчеркнула, что повышение эффективности работы оборудования повлияло и на снижение времени протекания процессов на 18 часов, а также на сокращение количества незавершенного производства на 26%.

Предприятие в настоящее время может дополнительно произвести более 30 километров кабеля в месяц при сохранении численности производственного персонала, добавила Мария Багреева.

Реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие национальном проекте «Производительность труда» принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона – город Москва.

