Завод Continental в Калуге заработает 1 августа
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что завод шин Continental в Калуге возобновит работу 1 августа.
"Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в Telegram.
В марте немецкая компания Continental решила приостановить производство и бизнес в России.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отмечали, что в России может продолжиться производство шин Michelin, однако премиальные модели нельзя будет заменить китайскими или российским аналогами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Испания подтвердила первую смерть от оспы обезьян
- Завод Continental в Калуге заработает 1 августа
- Журналисты Альбац и Алешковский, писатель Быков попали в реестр СМИ-иноагентов
- Лавров прокомментировал разговор с Блинкеном
- Первый матч в РПЛ с Fan ID собрал мизерную аудиторию
- Восемь человек погибли при крушении вертолета в Грузии
- Зампостпреда России при ООН пообещал уничтожать военные грузы в порту Одессы
- СМИ: Испания может установить лимит на отопление и кондиционирование общественных мест
- Блинкен провел беседу с Лавровым
- «Газпром»: Siemens устранила не более четверти неполадок на турбинах Nord Stream
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru