Завод Continental в Калуге заработает 1 августа

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что завод шин Continental в Калуге возобновит работу 1 августа.

"Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка", - написал Шапша в Telegram.

В марте немецкая компания Continental решила приостановить производство и бизнес в России.

Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отмечали, что в России может продолжиться производство шин Michelin, однако премиальные модели нельзя будет заменить китайскими или российским аналогами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Завод
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