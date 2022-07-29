Завод Continental в Калуге заработает 1 августа

Блинкен и Лавров провели телефонные переговоры В России коллективный иммунитет к коронавирусу за неделю снизился на 2%, до 10,7% Супружеская пара из Санкт-Петербурга и трое их внуков погибли в автоаварии в Краснодарском крае В ближайшие выходные в Москве будет скандинавская погода