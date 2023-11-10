Завершён первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ «Коммунарка»
Строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры первого этапа на территории административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка завершено. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, в АДЦ создается современная инженерная инфраструктура для сбалансированного развития территории.
«В частности, проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается», — рассказал Бочкарев.
Установленное оборудование уже испытали, оно готово к подключению жилой и административно-деловой застройки. Бочкарев подчеркнул, что перспективное обеспечение коммуникациями объектов недвижимости, планируемых к строительству в районе, придает дополнительный стимул освоению территории со стороны инвесторов.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (оператора развития территорий ряда крупных градостроительных проектов Москвы) Юрий Кравцов, холдинг 65 лет назад начал свою историю с проектирования инженерных сетей для развивающихся районов. Теперь компания занимается обеспечением коммунальными сетями в статусе оператора развития территорий КГП столицы.
«В Коммунарке проведена большая работа: в рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и многие другие объекты», – подчеркнул Кравцов.
Новые сооружения снабдили современными приборами управления, учета и контроля, кроме того, на некоторых объектах внедрили автоматизированные системы эксплуатации.
Как отметил замгендиректора по реализации крупных градостроительных проектов «Мосинжпроекта» Андрей Антипов, специалисты также уделяют особое внимание формированию улично-дорожной сети в Коммунарке. На территории АДЦ уже построили около 18 км дорожной сети, в том числе путепроводы, связывающие территорию с Калужским шоссе, и мост через реку Сосенку. Первый этап формирования УДС завершился. Создание дорожных и коммунальных объектов в АДЦ продолжается, ведется проектирование других объектов УДС и инженерной инфраструктуры.
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