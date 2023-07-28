Завершены монолитные работы в будущем офисном здании на севере Москвы
Инвестор закончил монтаж монолитного каркаса шестого корпуса офисного комплекса «Останкино Business Park» в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Бутырском районе Москвы. Общая площадь новостройки превышает 23 тысячи «квадратов», из них 15 тысяч займут офисы. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, соглашение о строительстве бизнес-центра было заключено в 2020 году между столицей и девелопером из структуры Pioneer. Площадь офисного комплекса, состоящего из шести корпусов, паркинга и прилегающей территории, составит более 133 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудиться порядка 7000 человек, в том числе более 1600 рабочих мест появятся в рамках городской программы.
Овчинский отметил, что сейчас ведутся внутренние работы по монтажу инженерных систем, строительству стен и установке фасада шестого корпуса. Сейчас, отметил он, готовность объекта превысила 50%, а ввод корпуса в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Отмечается, что панорамное остекление здания будет способствовать высокому уровню инсоляции, а фасад будет отделан металлическими панелями с оттенками меди, бронзы и золота.
Планируется, что офисы будут располагаться с 3 по 12 этажи, а первый и второй этаж займет фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной. Его площадь превысит 3000 «квадратов».
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