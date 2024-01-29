Завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное»
Работы по устройству металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное» завершены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что подвижной состав московского метрополитена будет проходить там ежедневный осмотр, а также получать техническое обслуживание перед выходом на линию. По словам Бочкарева, всего в ходе работ смонтировали почти три тысячи тонн металла. Заммэра подчеркнул, что на объекте также завершается устройство теплового контура.
Бочкарев добавил, что в отстойно-ремонтном корпусе полностью закончен монтаж стеновых панелей, а также продолжается устройство мягкой кровли и монтаж складчатых ворот. Так, монтаж внутренних инженерных сетей выполнен уже более чем на 80%.
В свою очередь гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что в главном корпусе завершаются работы по устройству монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. Он подчеркнул, что на объекте ведется укладка рельсового полотна, устанавливаются стрелочные переводы.
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