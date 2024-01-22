Бочкарев рассказал о развитии инфраструктуры городского вокзала «Лианозово»
На территории городского вокзала «Лианозово» построят отстойно-разворотную площадку для наземного городского пассажирского транспорта и здания для персонала. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В единовременном отстое на площадке сможет находиться 19 единиц наземного городского транспорта. На ней предусмотрена возможность заряжать электробусы. Для этого будет размещено 13 мощных зарядных устройств», – добавил он.
По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, в рамках реализации технологической части вокзала благоустроят и реконструируют улично-дорожную сеть. Он также отметил, что работы у городского вокзала ведутся в условиях плотной застройки.
«Они организованы таким образом, чтобы минимизировать влияние на комфорт горожан, в частности, строительные площадки организованы максимально компактно», – подчеркнул Кравцов.
Специалисты инжинирингового холдинга за годы работы создали более шести тысяч километров дорог и более 100 мостов и эстакад. Также с участием сотрудников компании за 12 лет введено 75 новых станций метрополитена и 12 электродепо.
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